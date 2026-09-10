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Denizde balık avlarken İHA buldular

Denizde balık avlarken İHA buldular
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Sakarya’nın Karasu ilçesinde balıkçılar tarafından Karadeniz açıklarında su yüzeyinde insansız hava aracı (İHA) bulundu.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde balıkçılar tarafından Karadeniz açıklarında su yüzeyinde insansız hava aracı (İHA) bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri, İHA'yı detaylı inceleme için karaya çıkardı.

Olay, Karasu Limanı'na yaklaşık 1,5 mil mesafede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, denizde avlanan Karasulu balıkçılar, su yüzeyinde bir insansız hava aracı olduğunu fark ederek durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirdi. İhbar üzerine bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik ekipleri, olay yerinde ilk incelemelerde bulundu. Ekiplerce yapılan ilk kontrollerde İHA'nın patlayıcı madde içerip içermediği incelendi. Yapılan değerlendirmelerde herhangi bir patlama riskinin bulunmadığı tespit edildi. Güvenlik önlemleri altında bulunduğu yerden çıkarılan İHA, detaylı incelemelerin sürdürülmesi amacıyla Sahil Güvenlik Komutanlığı'na götürüldü.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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