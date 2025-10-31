Haberler

Deniz Uğur Gülener'in Çocuklarının Velayeti Anneye Verildi

Güncelleme:
İstanbul 14. Aile Mahkemesi, oyuncu Deniz Uğur Gülener'in ikiz çocuklarının velayetinin kendisine verilmesine karar verdi. Dava, Gülener'in boşandığı eşi Reha Muhtar'a açtığı davada sonuçlandı.

Oyuncu Deniz Uğur Gülener'in ikiz çocuklarının velayeti için gazeteci Reha Muhtar'a açtığı davada karar açıklandı. Mahkeme çocukların velayetinin anne Deniz Uğur Gülener'e verilmesine karar verdi.

Oyuncu Deniz Uğur Gülener'in boşandığı eşi Reha Muhtar'a çocukları P.D.M. ile M.D.M'nin velayetleri için açtığı davada karar açıklandı.

İstanbul 14. Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmada Reha Muhtar ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşma basına ve izleyiciye kapalı olarak gerçekleştirildi.

Kararını açıklayan mahkeme, Deniz Uğur Gülener'in çocuklarının velayetini almak için açtığı davayı kabul etti. İki çocuğun velayeti de anne Deniz Uğur Gülener'e verildi. Kararda Reha Muhtar'ın her ayın 1'inci ve 3'üncü haftası Cumartesi günü saat 10.00'dan aynı günün akşamı saat 18.00'e kadar ve babalar günü saat 10.00'dan 18.00'e kadar olmak çocuklarını görmesine izin verildi.

Davaya ilişkin açıklamada bulunan Reha Muhtar baba olarak her görevini yaptığını söyleyerek, "Bütün özel okullardaki aidatlarını yatırdım. Her görevimi yaptım. Bütün giderlerini karşıladım" dedi.

Öte yandan, Deniz Uğur Gülener'in avukatı Feyza Altun yazılı açıklamasında, "Müvekkilim ve ben, Reha Muhtar'ın türlü iftira, kumpas ve karalama kampanyalarına maruz kalarak yıllardır hukuk mücadelesi vermekteydik. Bugün bu mücadelenin haklı zaferi içerisindeyiz. Çocukların üstün yararı doğrultusunda velayetleri anneleri Deniz Uğur'a verilmiş olup baba ile yatılı ilişkileri kısıtlandırılmıştır. Çocuklar da müvekkilim de karardan son derece memnunlar. Adalet tecelli etmiştir" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
