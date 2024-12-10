Deniz Akkaya hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Eski manken Deniz Akkaya hakkında sosyal medyadan bir hakime 'hakaret' ve 'tehdit' iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında yakalama kararı çıkarıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca eski manken Deniz Akkaya hakkında, kızına ilişkin vesayet davasına bakan mahkemenin hakimine sosyal medya üzerinden 'tehdit' ve 'hakaretlerde' bulunduğu iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.
Soruşturma kapsamında Akkaya hakkında 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından gözaltı kararı verilmişti.
YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI
Henüz ifade vermeyen Akkaya hakkında soruşturma çerçevesinde yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.