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Demre'deki orman yangını kontrol altına alındı

Demre'deki orman yangını kontrol altına alındı
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Antalya'nın Demre ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan 2,5 saatlik müdahale sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Antalya'nın Demre ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin 2,5 saatlik havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Demre ilçesine bağlı Üçağız Mahallesi'nin batı tarafında saat 10.30 sıralarında çıkan yangına 5 yangın söndürme helikopteri, 4 yangın söndürme uçağı, 7 arazöz, 3 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı ile çok sayıda orman işçisiyle müdahalede bulunuldu. Havadan ve karadan yaklaşık 2,5 saat süren yoğun müdahale sonucu yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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