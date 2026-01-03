Demircili Sahili'nde asbestli gemi skandalı: Jandarma inceleme başlattı

Dünya çapında doğal güzelliğiyle tanınan ve sit alanı statüsünde bulunan Demircili Sahili'nde çevre skandalı yaşandı. Eşsiz plajları ve bakir doğasıyla bilinen Demircili Mahallesi'nde, "Gökbey" isimli hurda yük gemisinin denizin içerisinde parçalandığı ortaya çıktı.

İddiaya göre; asbest başta olmak üzere kanserojen ve toksik maddeler içerdiği belirtilen hurda geminin, tersane olmayan bir bölgede sökümüne başlandı. Denizin içinde bazı bölümleri parçalanan gemiyi fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Jandarma ekipleri, olaya karışan kişiler hakkında tutanak tutarak cezai işlem uyguladı. Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken, gemi sökümünün denize ve çevreye verdiği zararın boyutlarının tespit edilmesi amacıyla çalışma başlatıldığı öğrenildi. - İZMİR