Demir korkuluklara kafası sıkışan çocuk hayatını kaybetti - Haberler

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Demir korkuluklara kafası sıkışan çocuk hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Demir korkuluklara kafası sıkışan çocuk hayatını kaybetti

Adıyaman'da evin pencere korkuluklarına kafası sıkışan ve nefessiz kalan çocuk hayatını kaybetti.

Adıyaman'da evin pencere korkuluklarına kafası sıkışan ve nefessiz kalan çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yenigüven köyünde 3 yaşındaki Mert Özer, evin pencere korkuluklarına başını sıkıştırdı. Burada nefessiz kalan çocuğu bir süre sonra fark eden ailesi kendi imkanlarıyla çocuğu bulunduğu yerden çıkararak durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Mert Özer, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Talihsiz çocuk burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Mert Özer'in cenazesi daha sonra hastane morguna kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adıyaman 3. Sayfa Haberler

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