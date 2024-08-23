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Dehşet anlarını gözyaşları içinde anlattı: 'Canımızı zor kurtardık'

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Manisalı çiftçi Şevket Arı, Gördes ilçesinde çıkan orman yangınında evlerinin yanmasıyla yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Arı, yangından sadece 1 kedilerinin kurtulduğunu belirtti.

Dehşet anlarını gözyaşları içinde anlattı: "Canımızı zor kurtardık"

Manisalı çiftçi Şevket Arı:

"Her şeyimiz yandı, sadece 1 kedimiz kurtuldu"

MANİSA - Manisa'nın Gördes ilçesinde 14 Ağustos'ta çıkan orman yangınında, Salihli'nin Kemer Mahallesi Kalemdağ mevkiinde bulunan evleri yanan çiftçi Şevket Arı(67), dehşet anlarını anlattı. Arı, "Canımızı zor kurtardık, her şeyimiz yandı, yangından sadece 1 kedimiz kurtuldu" dedi.

Gördes ilçesine bağlı Boyalı Mahallesi'nde 14 Ağustos'ta başlayan ve Salihli'ye sıçrayan orman yangını 6 gün boyunca çok geniş bir alana yayıldıktan sonra yaklaşık 116 saatlik havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Yangında Salihli'nin Kemer Mahallesi Kalemdağ mevkiinde bulunan Şevket Arı'ya ait ev tamamen yandı. Yangında Arı'ya ait ev ve eklentilerinin yanı sıra tavuklar ve arılarda telef oldu.

"Canımızı zor kurtardık"

Yangın anında Kalemdağ mevkiindeki evinde bulunan çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşan Şevket Arı, yangının dehşet anlarını anlattı. Yaşanan dehşet anlarını anlatırken gözyaşlarına hakim olamayan Arı "Yangın bölgesinde bulunan arkadaşlarım telefonla beni arayıp, orayı acil terk etin, yangın sizden tarafa geliyor dedi. Biz buradaki inek ve koyunlarımızı alıp, hemen arka tarafa götürdük, fakat annemi evden çıkaramadık. Evin toprak örtü olduğu için yangından etkilenmeyeceğini söyledi. Ana yangın bildiğin gibi değil dedim. Her yer yanıyor dedim. Onları gönderdikten sonra kendim burada kaldım, ama çok korktum. Evden bir şey kurtaramadık, sadece canımızı kurtardık. Yangından kurtulan bir tek kedimiz kalmış, ona da ekmek getirdim. Allah bir daha böyle büyük bir afet yaşatmasın. Halimize şükür şimdilik" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Orman Yangını 3-sayfa Manisa Gördes 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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