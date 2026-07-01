Haberler

Definecilerin kazdığı çukura düşen boğa kurtarıldı

Definecilerin kazdığı çukura düşen boğa kurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya'nın Suluova ilçesinde defineciler tarafından açılan çukura düşen boğa, itfaiye ekiplerinin kepçeyle yaptığı çalışma sonucu kurtarıldı.

Amasya'nın Suluova ilçesinde definecilerin kazdığı çukura düşen boğa kepçeyle kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Suluova ilçesine bağlı Soku köyünde arazide defineciler tarafından açıldığı değerlendirilen çukura bir boğa düştü. Mahsur kalan hayvanını kendi imkanlarıyla kurtaramayan sahibi, Suluova itfaiyesinden yardım istedi.

Köye giden ekipler kepçeden sarkıtılan halatı boğanın boynuzlarına bağladı. Boğa, çukurdan yukarı çekilerek güvenli şekilde kurtarıldı. Hayvan sahibi ekiplere teşekkür etti. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Üniversite sınavında bir soru iptal edildi

Üniversite sınavında bir soru iptal edildi, bir sorunun yanıtı değişti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mezuniyet töreninde skandal! Filistinli öğrencinin boynundaki kefiyeyi çekip çıkardı

Mezuniyet töreninde skandal! Filistinli öğrenciye yapılana bir bakın
Skandal açıklama Şırnak Üniversitesi Rektörü Abdurrahim Alkış'a mı ait? Sessizliğini Haberler.com'a bozdu

Skandal sözlerle gündem olan rektörden ilk açıklama
Eşiyle arasındaki 48 santimlik boy farkı gündem oldu

Eşiyle verdiği poz olay yarattı
Terzide 14 yaşındaki çocuğa taciz iddiası! Mahalleliden şüpheliye linç girişimi

Mahalleyi ayağa kaldıran iğrenç iddia! Soluğu terzi dükkanında aldılar
Kayıp iki arkadaştan kahreden haber! Cesetleri 2 saatlik çalışma ile çıkarıldı

Kayıp iki arkadaştan kahreden haber! 2 saatte çıkarılabildiler
Babacan: Hem asgari ücretlimize hem de en düşük emekli maaşına ara zam yapılmalı

Babacan tarih verip hükümete kritik bir çağrıda bulundu
Ankara'da NATO Zirvesi'ne hazırlık toplantısı

Ankara'da NATO Zirvesi'ne hazırlık toplantısı yapıldı