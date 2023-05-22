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Define avcıları tarihi eserleri satmak isterken yakalandı: 5 gözaltı

Define avcıları tarihi eserleri satmak isterken yakalandı: 5 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, Sinop'tan getirdikleri tarihi eserleri satmaya çalışan 5 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, Sinop'tan getirdikleri tarihi eserleri satmaya çalışan 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar çerçevesinde, E.Ö., A.İ.C., E.A., M.E. ve R.B. isimli 5 şahsın Sinop'tan Kastamonu'ya getirdikleri tarihi eserleri satmaya çalıştıkları bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler tarafından şüpheli şahısların, Hanönü ilçesinde durdurulan araçlarında arama yapıldı. Yapılan aramada 269 adet sikke, 29 adet obje, 6 adet yüzük ve 1 adet madalyon ele geçirildi.

Olayla ilgili E.Ö., A.İ.C., E.A., M.E. ve R.B. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahıslar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KASTAMONU

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kastamonu Jandarma Sinop 3. Sayfa Haberler

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