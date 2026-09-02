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Dedesinin kullandığı traktörün altında kalan minik çocuk hayatını kaybetti

Dedesinin kullandığı traktörün altında kalan minik çocuk hayatını kaybetti
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Sakarya'nın Ferizli ilçesinde yük boşaltan dedesinin geri manevra yaptığı traktörün ön tekeri altında kalan 2 yaşındaki Alparslan Öztürk, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

  • Sakarya'nın Ferizli ilçesine bağlı Ceylandere Mahallesi'nde 60 yaşındaki dede N.Ö.'nün kullandığı traktörün geri manevrası sırasında 2 yaşındaki torunu Alparslan Öztürk traktörün ön tekerleğinin altında kaldı.
  • Ağır yaralanan Alparslan Öztürk, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Sakarya’nın Ferizli ilçesine bağlı Ceylandere Mahallesi, hafızalardan silinmeyecek acı bir kazayla sarsıldı. Günün sıradan telajı içinde yaşanan tek bir dikkatsizlik, Öztürk ailesinin ocağına kor gibi bir ateş düşürdü.

TRAKTÖRÜN ALTINDA KALDI

Edinilen bilgilere göre olay, aileye ait arazide yük boşaltma çalışması yapıldığı sırada meydana geldi. 60 yaşındaki Dede N.Ö., traktörün direksiyonuna geçerek yükü boşaltmak amacıyla geri manevra yapmaya başladı. Tam bu esnada, dedesinin yanı başında oynayan 2 yaşındaki torunu Alparslan Öztürk, bir anlık dalgınlık sonucu hareket halindeki traktörün ön tekerleğinin altında kaldı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ve dedenin durumu fark etmesiyle bölgede büyük bir panik yaşandı. Çığlıklar üzerine olay yerine koşan aile fertleri, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, ağır yaralanan minik Alparslan’a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Ambulansla en yakın hastaneye kaldırılan 2 yaşındaki Alparslan, doktorların tüm çabalarına ve uygulanan yoğun müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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