81 yaşındaki dede ile 7 yaşındaki torunu evlerinde öldürüldü
Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Erzurum'un Tekman ilçesinde 81 yaşındaki İsmail Erata ve 7 yaşındaki torunu Ecrin Erata evlerine açılan ateşte yaşamını yitirdi, akrabaları Kamuran Erata ise yaralandı.
Saat 08.30 sıralarında Tekman ilçesine 11 kilometre mesafedeki Aşağıhanbeyi Mahallesi'nde meydana gelen olayda aralarında husumet olan Taşoğlu ve Erata ailelerinin bireyleri arasında tartışma yaşandı.
EVE KURŞUN YAĞDIRDILAR
Olayın ardından Tahir Taşoğlu, silahla Erata ailesinin yaşadığı eve kurşun yağdırdı. Saldırıda İsmail Erata ile torunu Ecrin Erata hayatını kaybederken, Kamuran Erata ise ağır yaralandı.
POLİS HER YERDE ŞÜPHELİYİ ARIYOR
Kamuran Erata, çağırılan ambulansla Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, olayın ardından kaçan Tahir Taşoğlu'nun yakalanması için çalışma başlattı.
Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa