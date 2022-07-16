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81 yaşındaki dede ile 7 yaşındaki torunu evlerinde öldürüldü

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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81 yaşındaki dede ile 7 yaşındaki torunu evlerinde öldürüldü

Erzurum'un Tekman ilçesinde 81 yaşındaki İsmail Erata ve 7 yaşındaki torunu Ecrin Erata evlerine açılan ateşte yaşamını yitirdi, akrabaları Kamuran Erata ise yaralandı.

Saat 08.30 sıralarında Tekman ilçesine 11 kilometre mesafedeki Aşağıhanbeyi Mahallesi'nde meydana gelen olayda aralarında husumet olan Taşoğlu ve Erata ailelerinin bireyleri arasında tartışma yaşandı.

EVE KURŞUN YAĞDIRDILAR

Olayın ardından Tahir Taşoğlu, silahla Erata ailesinin yaşadığı eve kurşun yağdırdı. Saldırıda İsmail Erata ile torunu Ecrin Erata hayatını kaybederken, Kamuran Erata ise ağır yaralandı.

POLİS HER YERDE ŞÜPHELİYİ ARIYOR

Kamuran Erata, çağırılan ambulansla Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, olayın ardından kaçan Tahir Taşoğlu'nun yakalanması için çalışma başlattı.

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

Erzurum 3. Sayfa Güncel Haberler

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