Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 8 tutuklama
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yalova'da gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen DEAŞ terör örgütü üyelerini sosyal medya hesapları üzerinden öven ve provokatif paylaşımlar yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. MİT Başkanlığı ile koordineli gerçekleştirilen operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA