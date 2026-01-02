Haberler

Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 8 tutuklama

Güncelleme:
Yalova'daki terör operasyonu sonrası sosyal medyada DEAŞ terör örgütü üyelerini öven şahıslara yönelik Şanlıurfa'da yapılan operasyonda 8 kişi gözaltına alındı ve tutuklandı.

Yalova'daki terör operasyonunun ardından sosyal medyada DEAŞ terör örgütü üyelerini övücü ve provokatif paylaşımlar yapan şahıslara yönelik Şanlıurfa'da gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 8 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yalova'da gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen DEAŞ terör örgütü üyelerini sosyal medya hesapları üzerinden öven ve provokatif paylaşımlar yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. MİT Başkanlığı ile koordineli gerçekleştirilen operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
