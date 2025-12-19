DEAŞ üyelerine yardım adı altında para gönderen 5 kişiye operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerini devam ettirebilmesi için destek sağlamak, örgüt üyelerinin örgütten kopmalarını engellemek amacıyla yardım adı altında örgüte ve örgüt üyelerine para gönderdikleri tespit edilen 5 kişiye operasyon düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerini devam ettirebilmesi için destek sağlamak, örgüt üyelerinin örgütten kopmalarını engellemek amacıyla yardım adı altında örgüte ve örgüt üyelerine iletilmek üzere para gönderdikleri tespit edilen 5 kişinin yakalanması için operasyon düzenlendi. - İSTANBUL