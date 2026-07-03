Datça ve Dalaman'da iki kişiye tıbbi tahliye gerçekleştirildi

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında seyreden özel teknede yaralanan ve Dalaman'ın Göbün koyunda rahatsızlanan iki vatandaş Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.

Dalaman Göbün koyunda rahatsızlanan vatandaş ile Datça ilçesi açıklarında seyreden gezi teknesinde yaralanan vatandaşlar için yardım çağrısı yapıldı. Yapılan yardım çağrısı üzerine belirtilen bölgelere yönlendirilen Sahil Güvenlik ekipleri, rahatsızlanan vatandaşları bota alarak kıyıda bekleyen 112 ambulans ekiplerine teslim etti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı