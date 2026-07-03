Haberler

Datça ve Dalaman'da iki kişiye tıbbi tahliye gerçekleştirildi

Datça ve Dalaman'da iki kişiye tıbbi tahliye gerçekleştirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında yaralanan ve Dalaman'ın Göbün koyunda rahatsızlanan iki vatandaş, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılarak ambulansa teslim edildi.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında seyreden özel teknede yaralanan ve Dalaman'ın Göbün koyunda rahatsızlanan iki vatandaş Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.

Dalaman Göbün koyunda rahatsızlanan vatandaş ile Datça ilçesi açıklarında seyreden gezi teknesinde yaralanan vatandaşlar için yardım çağrısı yapıldı. Yapılan yardım çağrısı üzerine belirtilen bölgelere yönlendirilen Sahil Güvenlik ekipleri, rahatsızlanan vatandaşları bota alarak kıyıda bekleyen 112 ambulans ekiplerine teslim etti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadın ve genç çiftçi kredi limitini 5 milyon liraya çıkarıyoruz

Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı! İşte yeni destekler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yok böyle operasyon! İstanbul'un göbeğinden Avrupa'yı esir almışlar

Yok böyle operasyon! İstanbul'un göbeğinden Avrupa'yı esir almışlar
Leandro Trossard yaptığı tek hareketle Beşiktaşlıları heyecanlandırdı

Tek hareketiyle 20 milyonluk camiayı heyecandan ayağa kaldırdı
Valilik ve AKOM peş peşe uyardı: İstanbul'da sağanak ve dolu etkili olacak

Balkanlar üzerinden geliyor! İstanbul'da yarın hava tersine dönecek
Emekli ve memurun zam oranı netleşti! İşte meslek meslek yeni maaşlar

Emekli ve memurun zam oranı netleşti! İşte meslek meslek yeni maaşlar
AJET, Ankara'dan 3 şehre daha direkt uçuşlara başladı

O şehrimize müjde! 3 yere daha aktarmasız gidebilecekler
Zabıtanın uyarısı sonrası krize girdi, sokak ortasında benzinle kendini yaktı

Zabıtanın uyarısı sonrası krize girdi, sokak ortasında kendini yaktı
Cristiano Ronaldo'nun penaltı kullandığı anda ağzından çıkan kelimeye dikkat

Herkes penaltı kullandığı anda ağzından çıkan kelimeyi konuşuyor