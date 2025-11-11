Haberler

Datça'da Yıldırım Çarpması Şüphesi ile Tarla'da Ölü Bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Datça ilçesinde, Çınar Çümen isimli bir şahıs ailesi tarafından tarlada ölü olarak bulundu. İlk incelemelere göre Çümen'in yıldırım çarpması nedeniyle hayatını kaybettiği düşünülüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muğla'nın Datça ilçesinde bir şahıs ailesi tarafından bir tarlada ölü olarak bulundu.

Olay, Alavara Mevkii'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çınar Çümen (46) isimli vatandaş ailesi ile birlikte öğle saatlerinde tarlasına gitti. Tarladaki işlerini sürdüren Çümen yağmurun yağması ile birlikte yaklaşık 1 kilometre ötedeki bölgedeki hayvanlarını kontrol etmek için ailesinin yanından ayrıldı. Çümen'in uzun süre geri gelmeyişinden şüphelenen ailesi kendi imkanları ile şahsı aramaya başladı. Çümen'i bulamayan ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve MAG AME ekipleri sevk edildi. Çümen'i bulmak için mahalle sakinlerinin de destek verdiği geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Çalışmalar neticesinde Çümen bir ağacın altında hareketsiz şekilde bulundu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi. Acı haberi alan ailesi yasa boğulurken, ilk incelemelere göre Çümen'in yıldırım çarpması neticesinde hayatını kaybettiği şüphesi üzerinde durulduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Çümen'in cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Gürcistan'da düşen kargo uçağımızın enkazına ulaşıldı

Gürcistan'da düşen kargo uçağımızın enkazına ulaşıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Real Madrid'de 2 sakatlık birden

Real Madrid'e iki kötü haber birden
Manisa FK'da Taner Taşkın ile yollar ayrıldı

Beklenen oldu! Ünlü teknik adamla yollar ayrıldı
Kastamonu'da 5 yaşındaki Osman'ın ölümüyle ilgili bir ihtimal üzerinde duruluyor

5 yaşındaki Osman'ın ölümüyle ilgili bir ihtimal üzerinde duruluyor
Kredi kartlarında yeni dönem! Artık bu saatlerde çekim işlemi yapılamayacak

Kredi kartlarında yeni dönem! Bu saatlerde artık çekim yapılamayacak
Real Madrid'de 2 sakatlık birden

Real Madrid'e iki kötü haber birden
Bakan Tunç'tan 4 işçiye mezar olan inşaattaki çökmeye ilişkin açıklama

Bakan Tunç'tan 4 işçiye mezar olan inşaattaki çökmeye ilişkin açıklama
Sorunlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktaran öğretmenlerden biri, yeni video paylaştı

O öğretmenlerden biri, yeni video paylaştı! İşte düştüğü not
Türkiye'ye ait kargo uçağı Gürcistan'da düştü! İçinde 20 personel vardı

Türkiye'ye ait uçak Gürcistan'da düştü! İşte içindeki personel sayısı
Nijerya Milli Takımı'na davet edilmemişti! Osimhen'in nerede olduğu ortaya çıktı

Osimhen'in nerede olduğu ortaya çıktı
Kan donduran olay! Otomobiline binecekken kurşun yağdırdılar

Kan donduran olay! Otomobiline binecekken kurşun yağmuruna tutuldu
Cristiano Ronaldo emeklilik tarihini duyurdu

Bir devir kapanıyor: ''Bu son'' diyerek tarih verdi
Fenerbahçe'de 3 istifa birden

Fenerbahçe'de 3 istifa birden
Bahçeli'nin Müsavat Dervişoğlu için sarf ettiği sözler ayakta alkışlandı

"Devşirme aslan yavrusu" dedi, parti grubu komple ayağa kalktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.