Datça'da Yıldırım Çarpması Şüphesi ile Tarla'da Ölü Bulundu

Muğla'nın Datça ilçesinde bir şahıs ailesi tarafından bir tarlada ölü olarak bulundu.

Olay, Alavara Mevkii'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çınar Çümen (46) isimli vatandaş ailesi ile birlikte öğle saatlerinde tarlasına gitti. Tarladaki işlerini sürdüren Çümen yağmurun yağması ile birlikte yaklaşık 1 kilometre ötedeki bölgedeki hayvanlarını kontrol etmek için ailesinin yanından ayrıldı. Çümen'in uzun süre geri gelmeyişinden şüphelenen ailesi kendi imkanları ile şahsı aramaya başladı. Çümen'i bulamayan ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve MAG AME ekipleri sevk edildi. Çümen'i bulmak için mahalle sakinlerinin de destek verdiği geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Çalışmalar neticesinde Çümen bir ağacın altında hareketsiz şekilde bulundu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi. Acı haberi alan ailesi yasa boğulurken, ilk incelemelere göre Çümen'in yıldırım çarpması neticesinde hayatını kaybettiği şüphesi üzerinde durulduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Çümen'in cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA