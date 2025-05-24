Datça'da Tamirci Ustası Mesut Yılmaz'ın Mysterious Ölümü

Datça'da Tamirci Ustası Mesut Yılmaz'ın Mysterious Ölümü
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Muğla'nın Datça ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki tamirci ustası Mesut Yılmaz, işyerinde asılı halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muğla'nın Datça ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki tamirci ustası Mesut Yılmaz, sanayideki işyerinde asılı halde bulundu.

Olay, Datça ilçesi Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Datça'da sanayi sitesinde tamircilik yapan Mesut Yılmaz'ın sabah işyerini açmadığını fark eden komuşu esnafları, Yılmaz'ın işyerine gitti. Kapının içeriden kilitli olduğunu fark eden esnaflar, işyerinin anahtarının başka bir arkadaşında da olduğunu öğrenince onu çağırdılar. Adrese gelen arkadaşı ile birlikte işyerine giren esnaflar, Yılmaz'ı üst katta dizlerinin üzerinde asılı halde buldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından bölgeye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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