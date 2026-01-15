Haberler

Datça'daki bir marinadaki motoryat yangını paniğe neden oldu

Muğla'nın Datça ilçesindeki bir marinada demirli motoryatta çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenmedi. Olayda maddi hasar meydana geldi, ancak yaralanan olmadı.

Muğla'nın Datça ilçesindeki bir marinada demirli haldeki bir motoryatta çıkan yangın, kısa süreli paniğe yol açtı. Henüz kesin çıkış nedeni belirlenemeyen yangın, ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, marinaya bağlı motoryatta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yattan yükselen yoğun dumanları fark eden marina görevlileri durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler yangına müdahale ederken, alevlerin marinada bulunan diğer teknelere sıçraması engellendi. Kısa sürede kontrol altına alınan yangının ardından motoryatta soğutma çalışması yapıldı. Yangın sırasında teknede kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, motoryatta maddi hasar meydana geldi.

Marinada kısa süreli endişeye neden olan olayla ilgili inceleme başlatılırken, yangının kesin çıkış nedeninin yapılacak teknik değerlendirmelerin ardından netlik kazanacağı bildirildi. - MUĞLA

