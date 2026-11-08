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Datça'da bulunan erkek cesedinin Burdur nüfusuna kayıtlı gence ait olduğu belirlendi

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Datça'da bulunan erkek cesedinin Burdur nüfusuna kayıtlı gence ait olduğu belirlendi
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Muğla'nın Datça ilçesindeki Körmen Sahili'nde sabah saatlerinde bulunan erkek cesedinin Burdur nüfusuna kayıtlı bir gence ait olduğu belirlendi. Cansız beden, ilk incelemelerin ardından morga kaldırılırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Muğla'nın Datça ilçesindeki Körmen Sahili'nde sabah saatlerinde erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 08.40 sıralarında sahilde bir kişinin hareketsiz halde olduğunu fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, bölgede güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda cesedin, Burdur nüfusuna kayıtlı Emirhan Deniz'e ait olduğu belirlendi. Gencin yaklaşık 4-5 gündür denizde bulunduğu değerlendirilirken, cansız beden üzerinde yapılan ilk incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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