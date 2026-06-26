Datça'da uyuşturucu operasyonu: 200 kök Hint keneviri ele geçirildi, 1 tutuklama

Muğla'nın Datça ilçesinde narkotik ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 200 kök Hint keneviri ele geçirilirken, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince uyuşturucu madde üretimi ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, A.K. isimli şahsın Hint keneviri yetiştirdiği tespit edildi. Şüphelinin adresinde gerçekleştirilen operasyonda yapılan aramalarda 200 kök Hint keneviri, 42 gram kenevir tohumu ile 5 gram esrar maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelere ekipler tarafından el konuldu. Operasyon kapsamında gözaltına alınan A.K. hakkında 2313 Sayılı Kanun'a Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı