Datça Açıklarında Lastik Botla Sürüklenen Düzensiz Göçmenler Kurtarıldı
Muğla'nın Datça ilçesinde motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bot içerisindeki 14 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Ayrıca, bir göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında bindikleri lastik botun arızalanması üzerine sürüklenen ve batma tehlikesi yaşayan düzensiz göçmenler Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Datça ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen sahil güvenlik botu tarafından lastik bot içerisindeki 14 düzensiz göçmen (beraberinde 11 çocuk) kurtarılmış ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa