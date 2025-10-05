Haberler

Darjeeling'de Şiddetli Yağışlar Sel ve Heyelana Neden Oldu: 18 Can Kaybı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletindeki Darjeeling kentinde şiddetli yağışlar sel ve heyelanlara yol açtı. En az 18 kişi hayatını kaybetti, birçok kişi kayboldu. Ulaşım ve haberleşme ağlarında aksaklıklar yaşandı, bölgede internet bağlantısı kesildi. Hindistan Meteoroloji Dairesi, yağışların 7 Ekim'e kadar devam edeceğini bildirerek kırmızı alarm durumunu ilan etti.

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletine bağlı Darjeeling kentinde şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel ve heyelanlarda en az 18 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin kaybolduğu belirtildi.

Hindistan'da şiddetli yağışlar can kaybına neden oldu. Batı Bengal eyaletine bağlı Darjeeling kentinde şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel ve heyelan sonucunda en az 18 kişi hayatını kaybederken, birçok kişi de kayboldu. Afet sonucunda kentin kuzeyindeki Sikkim eyaleti ile ulaşım ve haberleşme ağlarında aksaklık meydana geldi, bölgede internet bağlantısı kesildi. Yetkililer afet bölgesine acil müdahale gerçekleştirirken, Dudia Köprüsü'nün selde zarar gördüğünü aktardı. Şiddetli yağışlar nedeniyle Darjeeling ve Sikkim bölgesindeki bazı turistik noktalar ve iş yerleri kapatılırken, Jalpaiguri, Siliguri ve Cooch Behar kentlerinde de çeşitli bölgelerde su baskınları yaşandı.

Şiddetli yağışların 7 Ekim'e kadar devam etmesi bekleniyor

Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD) halihazırda bölge için şiddetli yağışların devam edeceğine ilişkin uyarı yapmışken, Sikkim bölgesinde kırmızı alarm durumu ilan etti. Açıklamada, bölgedeki yağışların 7 Ekim'e kadar devam etmesinin öngörüldüğü ve Bengal'in kuzeyinde etkisini sürdüren yağışların daha fazla sele neden olabileceği belirtildi.

Başbakan Modi başsağlığı diledi

Hindistan Başbakanı Narendra Modi de olaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, afetlerden etkilenenler için taziye mesajı yayımladı. Modi yaralıların kısa sürede iyileşmesini dilerken, çevre bölgelerde beklenen afetlerin yakından takip edildiğini ve tehlikelere karşı tetikte olunduğunu aktardı. - YENİ DELHİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İstanbul, Ankara ve İzmir'de binlerce kişi Gazze için yürüyor

Türkiye'nin her yerinden görüntü yağıyor! Binlerce kişi meydanlarda
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Marmara Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem

Marmara Denizi'nde bir deprem daha! Konumu dikkat çekti
Endonezya'da okul binasının çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi

Okul binasının çökmesi sonucu hayatını kaybebenlerin sayısı 37 oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.