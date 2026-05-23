Haberler

Kocaeli'de 2 milyon sentetik ecza ele geçirildi: 7 gözaltı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin Darıca ve Gebze ilçelerinde düzenlenen operasyonda yaklaşık 2 milyon sentetik ecza hapı ve 65 kilogram toz ham madde ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Darıca ve Gebze ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, yaklaşık 2 milyon sentetik ecza hapı ile hap üretiminde kullanılan 65 kilogram toz ham madde ele geçirildi, olayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, bölge genelinde yapılan saha ve analiz çalışmaları neticesinde Darıca ilçesi Reşat Nuri Güntekin Caddesi üzerinde şüpheli bir tır durduruldu. Arama ve el koyma kararına istinaden tırda yapılan incelemede, 50 koli içerisinde kullanımı özel reçeteye tabi olan toplam 1 milyon sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Üretim tesisi ve depoya baskın

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şüphelilerin üretim tesisi olarak kullandıkları değerlendirilen Darıca'daki bir iş yeri ile eklentilerine de baskın düzenledi. Burada yapılan aramalarda sentetik hap üretiminde kullanılan makineler bulundu. Ardından hapların saklandığı tespit edilen Gebze ilçesindeki bir ikamette yapılan aramada da muhtelif miktarda sentetik ecza hapına el konuldu.

Operasyonlar genelinde şu ana kadar "pregabalin" ihtiva eden yaklaşık 2 milyon hap ile işlendiği takdirde 2 milyon hap daha elde edilebileceği değerlendirilen 65 kilogram toz halinde pregabalin maddesi ele geçirildi.

Başsavcılığın talimatıyla olayla bağlantısı olduğu tespit edilen H.I., Y.E.D., O.G., Y.O., Y.D., D.İ. ve A.Ç. isimli 7 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP Genel Merkezi'nde seçim! Özgür Özel, CHP Grup Başkanı oldu

CHP Genel Merkezi'nde baskın seçim! Özgür Özel, grup başkanı oldu

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya Kupası'na günler kala Kenan Yıldız şoku

Dünya Kupası öncesi korkulan oldu
Aziz Yıldırım özel uçakla Şanlıurfa'ya gitti

Aziz Yıldırım özel uçakla Şanlıurfa'ya gitti
Aziz Yıldırım Şanlıurfa Fenerbahçeliler derneğine giriş yaptı! Salonda adım atacak yer kalmadı

Salona giriş yapınca olanlar oldu!
Merkez Bankası'ndan kredi freni! İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü

Kredi çekeceklere kötü haber! TCMB gece yarısı yeni karar aldı
Perinaz Shiri, İran'ı karıştıran dansına açıklık getirdi

Savaş halindeki İran'ı karıştıran dansına açıklık getirdi

Tokyo’da gezen Türk çift Icardi ile karşılaştı: Oha Icardi, şaka gibi vallahi

Tokyo’da gezen Türk çifti şaşırtan olay: Oha, şaka gibi vallahi

Pedro Sanchez'in başkanlığını yaptığı Sosyalist Enternasyonal'den mutlak butlan kararına tepki

Erdoğan ve Bahçeli'nin övdüğü liderden mutlak butlan tepkisi