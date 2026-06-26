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Darıca'da market ve kuyumcu yağmalayan 5 şüpheli tutuklandı

Darıca'da market ve kuyumcu yağmalayan 5 şüpheli tutuklandı
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde market ve kuyumcuya yönelik silahlı tehdit ve yağma olaylarına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde market ve kuyumcuya yönelik silahlı tehdit ve yağma olaylarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 18 ve 20 Haziran tarihlerinde bir markete, 22 Haziran tarihinde ise bir kuyumcuya yönelik gerçekleştirilen silahlı tehdit ve yağma olaylarıyla ilgili çalışma başlatıldı. Polis ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında M.A. (16), M.E.D. (17), F.A. (17), N.K.G. (19) ve F.H.G. (18) isimli şüpheliler, 25 Haziran'da Darıca'da yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Kandıra Cezaevi'ne gönderildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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