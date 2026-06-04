Kocaeli'de iş yeri kurşunlayan 3 şüpheli tutuklandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir iş yerinin kurşunlanması olayının 3 faili, polis operasyonuyla yakalanarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 21 Mayıs'ta Darıca ilçesinde meydana gelen iş yeri kurşunlama olayıyla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı. Yürütülen teknik ve fiziki takip ile soruşturma kapsamında olayın faillerinin O.A., A.K. ve F.B. olduğu tespit edildi. Şüpheliler, dün Gebze ve Körfez ilçelerinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan O.A., A.K. ve F.B., çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı