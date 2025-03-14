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Darıca'da Çocuk Vandallığı: Asansör Camı Kırıldı

Darıca'da Çocuk Vandallığı: Asansör Camı Kırıldı
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir çocuk, üst geçitteki asansörün aynalı camını taşlarla kırarak kullanılmaz hale getirdi. Olay, güvenlik kameralarına yansıdı ve asansörün devre dışı kalmasına neden oldu.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir çocuk, üst geçitte bulunan asansörün aynalı camını kaldırım taşlarıyla kırarak kullanılmaz hale getirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşların güvenliği ve konforu için kentin çeşitli noktalarına inşa ettiği asansörler ve yürüyen merdivenler zaman zaman vandalların hedefi oluyor. Son olay, Darıca Cengiz Topel Caddesi üzerindeki üst geçitte meydana geldi.

Güvenlik kamerası görüntülerine göre, asansöre binen bir çocuk, yerden topladığı kaldırım taşlarıyla kabin içindeki aynalı camı kırdı. Kamerayı fark etmesine rağmen hızını alamayan çocuk, asansörün önüne biriktirdiği taşları art arda fırlatarak camı tamamen parçaladı.

Çocuğun bu sorumsuz davranışı, hem kamu malına zarar verdi hem de asansöre ihtiyaç duyan dezavantajlı grupların günlük yaşamını olumsuz etkiledi. Olayın ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, güvenlik önlemleri alarak asansörü kullanıma kapattı. Özel camın tedarik sürecinin yaklaşık 10 gün süreceği ve bu süre zarfında asansörün devre dışı kalacağı bildirildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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