Son dakika: Gercüş'te damdan düşen bir kişi hayatını kaybetti - Haberler

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Son dakika: Gercüş'te damdan düşen bir kişi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bir son dakika haberine göre Gercüş'te damdan düşen bir kişi hayatını kaybetti Batman'ın Gercüş ilçesinde damdan düşen 84 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti.

Gercüş'te damdan düşen bir kişi hayatını kaybetti

BATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesinde damdan düşen 84 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti.

Olay Gercüş ilçesine bağlı Gökçe köyünde meydana geldi. Edinen bilgilere göre Gökçe köyünde oturan Ali Aslan (84), evlerinin damında güneşlenirken dengesini kaybederek düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine sağlık ekipleri sevk edildi. Aslan, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Gercüş Devlet Hastanesi'nde tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Aslan'ın cenazesi hastaneden alınarak otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Yaşanan kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / Serhan Öner - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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