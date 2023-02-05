Dallarını kesmek istediği ağaçtan böyle düştü 3. Sayfa Haberleri Dallarını kesmek istediği ağaçtan böyle düştü -Kestiği ağaçtan düşerek yaşamını yitirdi Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde dallarını kesmek için çıktığı açtan düşen şahıs hayatını kaybetti. Dallarını kesmek istediği ağaçtan böyle düştü -Kestiği ağaçtan düşerek yaşamını yitirdi KASTAMONU - Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde dallarını kesmek için çıktığı açtan düşen şahıs hayatını kaybetti. Olay anı saniye saniye kameraya yansıdı. Olay, dün İnebolu ilçesine bağlı Evrenye köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Evrenye köyünde cami bahçesindeki ağaçları budamak isteyen Cemal Karademir, merdivenle çıktığı ağaçtan yaklaşık 5 metre yüksekten elindeki ağaç kesme motoru ile birlikte düştü. Ağır yaralanan Cemal Karademir, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Cemal Karademir hayatını kaybetti. Karademir'in cenazesi morga kaldırılırken, jandarma ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Öte yandan, olay anı gücenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Karademir'in kesim motoru ile birlikte ağaçtan düştüğü görülüyor. Düşen Karademir'i gören vatandaşlar yardımına koşuyor. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kastamonu İnebolu 3. Sayfa Haberler

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