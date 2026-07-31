Dalaman’da tarım alanındaki yangın kısa sürede söndürüldü

Muğla'nın Dalaman ilçesinde tarım arazisinde başlayan yangına havadan ve karadan müdahale sonrası ekiplerin zamanında müdahalesi ile söndürüldü.

Dalaman Atakent Dereköy'de tarım alanında çıkış nedeni henüz tespit edilemeyen yangında tarlada bulunan anızlar yanmaya başladı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan çağrı sonrası bölgeye çok sayıda hava ve kara ekibi sevk edildi.

Havadan helikopterin, karadan ise orman ve itfaiye ekiplerini müdahale ettiği yangında alevlerin nüne geçilmesi için yapılan çalışmalarda yangın kontrol altına alındı ve bölgede soğutma çalışması yapılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı