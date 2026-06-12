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Mide bulantısı ve kusma şikayetiyle çok sayıda öğrenci hastaneye müracaat etti

Mide bulantısı ve kusma şikayetiyle çok sayıda öğrenci hastaneye müracaat etti
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Kastamonu'nun Daday ilçesinde mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetleriyle 30'dan fazla öğrenci hastaneye başvurdu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetleri nedeniyle çok sayıda öğrenci hastaneye müracaat etti.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde akşam saatlerinde mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetleriyle 30'dan fazla öğrenci, Daday Devlet Hastanesine müracaat etti. Daday Devlet Hastanesinde öğrenciler tedavi altına alınırken, tedavisi tamamlanan öğrenciler ise taburcu edildi. Karın ağrısı, kusma ve mide bulantısı şikayetleriyle evlerinde rahatsızlanan öğrenciler, Daday Devlet Hastanesine müracaatlarının ise devam ettiği belirtildi. Hastaneye müracaat eden öğrencilerin yaşadıkları sağlık sorununun neden kaynaklandığı henüz tespit edilemedi.

Öğrencilerden, Daday Devlet Hastanesinden numune ve tahliller alınırken, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ise soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Öğrenci velisi Mehmet Yavuz, "Çocuklarımda zehirlenme oldu. Kusmaları oldu, başka bir şeyleri yok. Karın ağrısı ve bulantı şikayetleri vardı, bu yüzden hastaneye geldik. Başka bir şikayetimiz yok çocuklarımız da" dedi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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