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D100 Karayolunda Akıcı Trafik Yoğunluğu Başladı

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Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla Kastamonu'nun Tosya ilçesindeki D100 karayolunda sürücüler akıcı bir trafik yoğunluğu oluşturuyor. Gece saatlerinde yoğunluğun artması bekleniyor.

D100 karayolunun Kastamonu kesiminde akıcı yoğunluk başladı

KASTAMONU - Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolu geçişinde Ramazan Bayramı tatil dolayısıyla yola çıkmaya başlayan sürücüler, zaman zaman akıcı trafik yoğunluğu oluşturuyor.

9 günlük Ramazan tatilini memleketlerinde veya tatil beldelerinde geçirmek isteyen sürücüler, bugünden itibaren yola çıkmaya başladı. İstanbul'u Karadeniz, İçanadolu ve Karadeniz bölgelerine bağlayan D100 karayolunun Kastamonu geçişinde ise yola çıkan sürücüler akıcı bir yoğunluk oluşturmaya başladı. Trafik yoğunluğunun gece saatlerinde artması bekleniyor. Karayolları ekipleri D100 karayolunun Tosya ilçesi geçişinde trafik akışını düzenlemek için belirli noktalarda çalışmalar yaparken, polis ve jandarma ekipleri de denetimlerini artırdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED ONUR DEMİR - 3.Sayfa
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