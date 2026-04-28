D-650'yi kilitleyen kaza: İki tır çarpıştı, uzun araç kuyrukları oluştu

Sakarya'nın Geyve ilçesi D-650 kara yolunda iki çekicinin karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle Bilecik-Sakarya istikametinde uzun araç kuyrukları oluşurken trafik tek şeritten kontrollü şekilde sağlandı. Oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

Kaza, D-650 kara yolu Geyve ilçesi Nuruosmaniye Mahallesi geçişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aynı istikamette seyir halinde olan iki çekici çarpıştı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, her iki araçta da maddi hasar oluştu. Kaza ihbarının ardından bölgeye jandarma ve bölge trafik polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle Bilecik-Sakarya istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Bir Jandarma Asayiş Timi ve bir Bölge Trafik Polis ekibi tarafından yürütülen çalışmalarla trafik tek şeritten düzenli olarak sağlanırken hasarlı araçların yoldan çekici ve vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.

Kazaya ilişkin inceleme başlatılırken, bölgede oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

