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D-100 Karayolu'nda Kaza: Araç Alev Aldı, Sürücü Ağır Yaralandı

D-100 Karayolu'nda Kaza: Araç Alev Aldı, Sürücü Ağır Yaralandı
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D-100 Karayolu Selimpaşa Mevkii'nde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan araç bariyerlere çarptı ve alev aldı. Sürücü, çevredeki diğer sürücülerin yardımıyla kurtarıldı ama ağır yaralandı.

D-100 Karayolu'nda kontrolden çıkan araç bariyerlere girerek yoldan çıktı. Kaza sonrası alev alan aracın sürücüsü çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı. Ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza saat, 01.30 sıralarında D-100 Karayolu Selimpaşa Mevkii Silivri istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 BCE 948 plakalı Hyundai marka aracın sürücüsü henüz bilinmeyen bir sebeple aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti ve bariyerlere girerek yoldan çıktı. Kaza sonrası bir anda alev alan araçta kalan sürücü yoldan geçen diğer araç sürücülerinin yardımıyla araçtan çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yanan aracın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda söndürülmesinin ardından hem kaza hem de yangın sebebiyle kullanılamaz hale geldiği görüldü.

Sürücü ağır yaralandı

Araçtan çıkarılan sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenilirken, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından sürücü tedavi için hastaneye kaldırıldı. Yanan ağır hasarlı araç çekici yardımıyla kaza alanından kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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