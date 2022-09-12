Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | D-100'de minibüs traktöre çarptı: 2 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Bir son dakika haberine göre 100'de minibüs traktöre çarptı: 2 yaralı Sakarya'nın Akyazı ilçesi D-100 Karayolu'nda minibüsün fındık yüklü traktöre arkadan çarpması neticesinde meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.

D-100'de minibüs traktöre çarptı: 2 yaralı

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesi D-100 Karayolu'nda minibüsün fındık yüklü traktöre arkadan çarpması neticesinde meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde D-100 Karayolu Akyazı ilçesi Gebeş Mahallesi mevki Adapazarı istikametinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Alper D. idaresindeki 54 H 5341 plakalı Mitsubishi marka minibüs, aynı istikamette giden Ali Ç. yönetimindeki fındık yüklü traktörün römorkuna arkadan çarptı. Meydana gelen kazada her iki sürücüde yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Yıldırım - 3. Sayfa

Sakarya Akyazı 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title