Haberler

Bolu'da Kafa Kafaya Çarpışma: Yaralanan Yok

Bolu'da Kafa Kafaya Çarpışma: Yaralanan Yok
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu’da D-100 kara yolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Bolu'da D-100 kara yolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, D-100 kara yolu Yolçatı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan Burak M. idaresindeki 81 ADB 627 plakalı otomobil ile Yolçatı köyünden çıkarak Tokad-i Hayreddin Türbesi yönüne gitmek isteyen Hüseyin K. yönetimindeki 54 AKT 538 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlar yolda savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sarsıntının etkisiyle hafif şekilde yaralanan vatandaşların ilk müdahaleleri ve sağlık kontrolleri, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Şans eseri ciddi bir yaralanmanın olmadığı kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cem Küçük soruşturmasında 3 kişi hakkında yakalama kararı

Cem Küçük soruşturmasında firari alarmı! 3 kaçak için yakalama kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahlat'taki programa damga vuran İsrail sözleri

İsrail'e verdiği mesaj Ahlat'taki programa damga vurdu

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Günlerdir kayıp olarak aranan 15 yaşındaki Selin bulundu

4 gündür kayıp olarak aranan Selin'den haber var
Sır gibi olay! Yiğenini evde kanlar içerisinde buldu

Yeğenine gitti, gördüğü manzara karşısında hayatının şokunu yaşadı
Bir dönemin yıldızıydı, şimdi TIR şoförü! Tolga Karel'den çok konuşulacak sözler

Milyonları ekrana kilitleyen dizide başroldü! Şimdi şoförlük yapıyor
Türkleri seçen Barcelona Rumları ayağa kaldırdı! UEFA'yı devreye soktular

Barcelona Türkleri seçti, Rumlar UEFA'ya koştu!

Yeni görevine dün başlamıştı! Kaymakam ve savcı eşi kaza geçirdi

Kaymakam ile savcı eşi kaza geçirdi!
Mehmet Ali Erbil'in son hali dikkat çekti! Aldığı kilolar gözden kaçmadı

Son hali hayranlarını üzdü
Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu açıklaması geldi

Ve beklenen o açıklama geldi