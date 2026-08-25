Bolu'da Kafa Kafaya Çarpışma: Yaralanan Yok

Bolu'da D-100 kara yolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, D-100 kara yolu Yolçatı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan Burak M. idaresindeki 81 ADB 627 plakalı otomobil ile Yolçatı köyünden çıkarak Tokad-i Hayreddin Türbesi yönüne gitmek isteyen Hüseyin K. yönetimindeki 54 AKT 538 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlar yolda savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sarsıntının etkisiyle hafif şekilde yaralanan vatandaşların ilk müdahaleleri ve sağlık kontrolleri, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Şans eseri ciddi bir yaralanmanın olmadığı kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı