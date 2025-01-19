D-100'de Feci Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

D-100'de feci kaza: Bariyere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

KOCAELİ - D-100 kara yolunun Kocaeli geçişinde bariyere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, D-100'ün İstanbul istikameti Körfez Barbaros Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muharrem Türk idaresindeki 34 HOA 039 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak bariyere çarptı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Muharrem Türk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Türk'ün cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.