Cunda Adası'nda Kokain Operasyonu: İki Şahıs Tutuklandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin dünyaca ünlü turizm merkezi Cunda Adası'nda kokain satıcıları polisten kaçamadı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri bir süredir takibe aldıkları iki şahsa yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 7 parça halinde, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira civarında olan 147 gram kokain maddesi ve 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 4 ayrı suçtan aranması bulunan B.Ö. (27) ile R.M. (28) yakalanarak gözaltına alındı. 2 şüpheli işlemlerini ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BALIKESİR