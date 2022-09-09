Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'de yakalandığını açıkladığı DEAŞ terör örgütünün sözde üst düzey yöneticilerinden "Abu Zeyd/Üstad Zeyd"...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'de yakalandığını açıkladığı DEAŞ terör örgütünün sözde üst düzey yöneticilerinden "Abu Zeyd/Üstad Zeyd" kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'de yakalandığını açıkladığı DEAŞ terör örgütünün sözde üst düzey yöneticilerinden "Abu Zeyd/Üstad Zeyd" kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa