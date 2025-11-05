Haberler

Cudi Dağı'nda Mühimmat İmha Faaliyeti

Cudi Dağı'nda Mühimmat İmha Faaliyeti
Güncelleme:
Şırnak İl Jandarma Komutanlığı, 9-18 Kasım 2025 tarihleri arasında Cudi Dağı Deryadülü bölgesinde mühimmat imha faaliyeti gerçekleştirecek. Bölgedeki güvenlik tedbirleri artırılacak ve vatandaşların o tarihlerde bölgeye yaklaşmamaları gerektiği uyarısında bulunuldu.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı tarafından, 9-18 Kasım 2025 tarihleri arasında Cudi Dağı Deryadülü bölgesinde mühimmat imha faaliyeti gerçekleştirileceği belirtildi.

Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada, Cudi Dağı Deryadülü bölgesinde yürütülecek faaliyet kapsamında bölgede güvenlik tedbirlerinin alınacağı bildirildi. Açıklamada, "Söz konusu tarihlerde adı geçen bölgeye girilmesine müsaade edilmeyecektir" denilerek, vatandaşların can ve mal güvenliği açısından belirtilen tarihlerde bölgeye yaklaşmamaları istendi. - ŞIRNAK

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
