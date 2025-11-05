Cudi Dağı'nda Mühimmat İmha Faaliyeti
Şırnak İl Jandarma Komutanlığı, 9-18 Kasım 2025 tarihleri arasında Cudi Dağı Deryadülü bölgesinde mühimmat imha faaliyeti gerçekleştirecek. Bölgedeki güvenlik tedbirleri artırılacak ve vatandaşların o tarihlerde bölgeye yaklaşmamaları gerektiği uyarısında bulunuldu.
Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada, Cudi Dağı Deryadülü bölgesinde yürütülecek faaliyet kapsamında bölgede güvenlik tedbirlerinin alınacağı bildirildi. Açıklamada, "Söz konusu tarihlerde adı geçen bölgeye girilmesine müsaade edilmeyecektir" denilerek, vatandaşların can ve mal güvenliği açısından belirtilen tarihlerde bölgeye yaklaşmamaları istendi. - ŞIRNAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa