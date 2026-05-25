Ankara'da boş evde yangın

Ankara'nın Çubuk ilçesinde boş bir evde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yan eve sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken evlerde hasar oluştu.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde boş bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Çubuk ilçesine bağlı Yeşilkent Mahallesi'ndeki Ahurköy bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, boş bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ettiği sırada rüzgarın etkisiyle alevler yan tarafta bulunan eve de sıçradı. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu yangın söndürülürken, evlerde hasar meydana geldi.

Yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
