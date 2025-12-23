Haberler

Çorum'da yoğun sis etkili oldu

Çorum'un Laçin ilçesindeki Kırkdilim geçidinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Sürücüler, akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran sis ve ara ara gerçekleşen sağanak yağış nedeniyle hızlarını düşürmek zorunda kaldı.

Çorum'un Laçin ilçesi Kırkdilim mevkiinde yoğun sis etkili oldu.

Çorum'u Karadeniz Bölgesi'ne bağlayan en önemli güzergahlardan biri olan Kırkdilim geçidinde, yoğun sis etkili oldu. Akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran sis, bölgedeki görüş mesafesini düşürdü. Ara ara sağanak yağışın etkili olduğu Kırkdilim'de sürücüler hızlarını düşürerek ilerledi. - ÇORUM

