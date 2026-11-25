Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Çorum'un Alaca ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Alaca ilçesi Alaca-Yozgat kara yolu Yenice köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.M.U. (43) idaresindeki 06 EBC 742 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerlere çarptı. Kazada, araçta bulunan N.U. (35) ve S.U. (87) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine intikal eden sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı