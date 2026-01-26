Haberler

Çorum'da çıkan yangın ev ve depoyu kullanılamaz hale getirdi

Çorum'un Laçin ilçesinde meydana gelen yangın, bir evi ve yanındaki depoyu tamamen kullanılamaz hale getirdi. Yangının elektrik kontağı nedeniyle çıktığı iddia edildi.

Çorum'un Laçin ilçesinde çıkan yangın, bir evi ve bitişiğindeki depoyu tamamen kullanılamaz hale getirdi. Yangın sırasında ailenin nişan merasimi nedeniyle evde bulunmadığı öğrenildi.

Yangın, gece saatlerinde Laçin ilçesine bağlı Çamlıca köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.E.'ye ait müstakil bir evde çıkan yangının elektrik kontağından kaynaklandığı öne sürüldü. Kısa sürede evi saran alevler, depoya sıçradı. İhbar üzerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Yoğun uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangın sonrası ev ve depoda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangın sırasında evde kimsenin olmadığı öğrenildi. Ev sahiplerinin nişan merasimi için köy dışında olduğu belirtildi.

Yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

