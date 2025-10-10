Haberler

Çorum'da Yangın: 30 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmancık ilçesinde meydana gelen yangında, Mehmet Ç.'ye ait ahırda bulunan 30 küçükbaş hayvan telef oldu. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Çorum'un Osmancık ilçesinde alevlere teslim olan ahırdaki 30 küçükbaş hayvan telef oldu.

Olay, Osmancık ilçesi Aşağızeytin köyü Kavacık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ç.'ye ait ahırda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangın sırasında ahırda bulunan 30 küçükbaş hayvan telef oldu. Yangında ahır ise kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İsrail kabinesi, Gazze'de ateşkes anlaşmasını onayladı

Hamas'ın ardından İsrail kabinesi de kararını açıkladı
Film sahnesi değil gerçek! Balıkçıların şoke olduğu an

Film sahnesi değil gerçek! Balıkçıların şoke olduğu an
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Türkiye'nin sorunlarını hangi parti çözer?' anketi! 7 yıl sonra bir ilk yaşandı

"Sorunları hangi parti çözer?" anketi! 7 yıl sonra bir ilk yaşandı
Film sahnesi değil gerçek! Balıkçıların şoke olduğu an

Film sahnesi değil gerçek! Balıkçıların şoke olduğu an
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.