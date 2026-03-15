Çorum'da kayganlaşan yolda otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı

Alaca ilçesinde yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi. Kazada 13 yaşındaki bir yolcu yaralandı.

Çorum'un Alaca ilçesinde yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kızıllı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zile istikametine seyreden Erdal K. (53) idaresindeki 35 CVG 291 plakalı otomobil, havanın yağışlı olması nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada araçta yolcu olarak bulunan Y.K. (13) yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Y.K.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Tarihi zafer! Çin Grand Prix'sini Kimi Antonelli kazandı

Formula 1'de tarihi birincilik
Arda Güler'in muhteşem golünü Bakan Osman Aşkın Bak da kayıtsız kalamadı

Dünyanın konuştuğu gole o da kayıtsız kalamadı
İran, savaştan önce ABD'ye sunulan teklifi ilk kez açıkladı: Büyük bir tavizdi

İran, savaştan önce ABD'ye sunulan teklifi ilk kez açıkladı
Küme düşme hattını ilgilendiren Kasımpaşa-Eyüpspor maçında tek gol

Küme düşmeme adına hayati bir maça çıktı! İşte sonuç
Savaşın başından bu yana bir ilk! İran devlet televizyonu da doğruladı

Savaşın başından bu yana bir ilk! İran devlet televizyonu da doğruladı
Arda Güler'in muhteşem golünü Bakan Osman Aşkın Bak da kayıtsız kalamadı

Dünyanın konuştuğu gole o da kayıtsız kalamadı
'Battı' denilen Acun Ilıcalı'dan bu sözleri ilk kez duyacaksınız: Maddi sıkıntı çekiyoruz

Acun'dan bu sözleri ilk kez duyacaksınız: Maddi sıkıntı çekiyoruz
Görülmemiş tepki! Kocaelispor taraftarları, TFF binasının önüne siyah çelenk bıraktı

Görülmemiş tepki! TFF binasının önüne siyah çelenk bıraktılar