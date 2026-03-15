Çorum'da kayganlaşan yolda otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı

Çorum'un Alaca ilçesinde yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kızıllı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zile istikametine seyreden Erdal K. (53) idaresindeki 35 CVG 291 plakalı otomobil, havanın yağışlı olması nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada araçta yolcu olarak bulunan Y.K. (13) yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Y.K.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı