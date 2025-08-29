Çorum'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı
Çorum'un Alaca ilçesinde, polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 36,42 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan E.O.T., adliyeye sevk edilerek tutuklandı.
Çorum'un Alaca ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışma çerçevesinde, E.O.T. isimli şüphelinin ikametine operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramada, 36,42 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şüpheli tutuklandı. - ÇORUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa