Çorum'da Uyuşturucu Operasyonu: 237 Gram Esrar Ele Geçirildi

Çorum İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında şehir merkezinde operasyon düzenlendi.

Jandarma ve polis ekipleri tarafından düzenlenen ortak operasyonda, 237 gram kubar esrar, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 61 adet 9 mm çapında tabanca fişeği, suç gelirinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin 250 TL, 100 Amerikan Doları, 10 gram altın, 2 adet çeyrek altın ile 2 adet cep telefonu ele geçirildi.

Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu madde, tabanca ve paralara el koyan ekipler, olayla ilgili olarak ikide kişiyi gözaltına aldılar. - ÇORUM