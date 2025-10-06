Haberler

Çorum'da Traktör Tamiri Sırasında Genç Yaralandı

Çorum'da Traktör Tamiri Sırasında Genç Yaralandı
Güncelleme:
Çorum'un Alaca ilçesinde traktör tamiri yapan 24 yaşındaki A.B.A., aracın kabini ile demir arasında sıkışarak ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç adamı hastaneye kaldırdı.

Çorum'un Alaca ilçesinde tamir ettiği traktörün kabini ile demir arasında sıkışan genç ağır yaralandı.

Olay, Alaca Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.B.A. (24) traktörü tamir ettiği esnada aracın "t demiri" olarak adlandırılan kısmı ile kabin arasına sıkıştı. Durumu fark eden iş arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden çıkartılan genç, Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan A.B.A., Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
