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Çorum'da trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti

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Çorum'da meydana gelen trafik kazasında, ağaca çarpan otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

Çorum'da meydana gelen trafik kazasında, ağaca çarpan otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Osmancık Caddesi Fen Edebiyat Fakültesi Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Dün gece sabaha doğru Ali Esmer (38) yönetimindeki 35 AKM 573 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada çarpmanın etkisi ile hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Ali Esmer (38) ile yanında bulunan Şaban Bulcun (53) hayatını kaybetti.

Kazayı görenlerin yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda sıkıştığı otomobilden çıkardığı Şaban Bulcun'un kazada hayatını kaybettiği belirlenirken, otomobil sürücüsü Ali Esmer ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Kazaya ilişkin başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

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