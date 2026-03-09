Haberler

Çorum'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Güncelleme:
Çorum'un Alaca ilçesinde U dönüşü yapmak isteyen bir otomobilin başka bir otomobille çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çorum'un Alaca ilçesinde U dönüşü yapmak isteyen otomobil ile aynı yönde seyreden başka bir otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Zile Caddesi üzerindeki İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.A. idaresindeki 05 AAE 859 plakalı Peugeot marka otomobil ile U dönüşü yapmak için manevra yapan N.K. yönetimindeki 19 LH 419 plakalı Toyota marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki otomobilde maddi hasar oluşurken, sürücüler yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından araçlar otoparka kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
