Çorum'da Trafik Denetimleri: 52 Bin TL Ceza Kesildi
Alaca ilçesinde yapılan denetimlerde, kural ihlali yapan 18 araç sürücüsüne toplamda 52 bin TL idari para cezası uygulandı. Emniyet ekipleri, 100 aracı kontrol ederken, 187 kişinin kimlik bilgilerini de taradı.
Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Yozgat Caddesi üzerinde denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde araçları tek tek durduran ekipleri sürücü ve yolcuların genel bilgi taramasını (GBT) yaptı. Ehliyet Denetlemede 187 kişinin kimlik kontrolü yapılırken, 100 araç denetlendi. Yapılan trafik denetimlerinde 18 araca çeşitli trafik ihlallerinden dolayı toplam 52 bin TL idari para cezası uygulandı. - ÇORUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa